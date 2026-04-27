В Туапсе локализовали нефтяное пятно, образовавшееся в результате атаки БПЛА

В Туапсе удалось локализовать нефтяное пятно, образовавшееся в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

С берегов Черного моря и русла реки Туапсе вывезено уже более трех тысяч кубометров загрязненного грунта. Работы ведутся круглосуточно, в них задействованы 26 единиц техники и более 130 человек. В понедельник, 27 апреля, планируют привлечь дополнительное количество сил.

"На береговой линии проводят постоянный мониторинг выбросов. В настоящее время загрязнение имеет локальный характер", - говорится в сообщении. Параллельно в городе проводят уборку от сажи и других продуктов горения, образовавшихся в результате атаки.

Работы по ликвидации разлива продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля – после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА.

Напомним, 20 апреля примерно в трех километрах от порта Туапсе в море было зафиксировано нефтяное пятно. предварительным данным, площадь загрязнения акватории составляет 10 тыс. кв. метров. Для локализации выставили боновые заграждения.