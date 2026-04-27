Месть за двойку. Школьник вынудил учительницу уволиться, обвинив ее в проституции

Учительница из Архангельской области уволилась из школы после того, как школьник в отместку за двойку создал от ее имени телеграм-канал с предложением секс-услуг, выложив ее фотографии. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Педагог написала заявление в полицию, на комиссии по делам несовершеннолетних подросток во всем признался, но привлечь его к ответственности нельзя из-за возраста. Все ограничилось беседой, но молодой педагог уже уволилась из школы "по собственному желанию". Как раз перед клеветой ей присвоили квалификационную категорию. В школе она проработала два года.

Все эксперты говорят, что одной из самых острых проблем в образовании является фактическое бесправие учителей, которые в конфликтных ситуациях всегда оказываются виноватыми, а администрация школы практически никогда их не защищает. Глава СПЧ Валерий Фадеев говорит, что любой хулиган сегодня может оскорбить, унизить или обматерить учителя и ему за это ничего не будет. Такая ситуация является абсолютно ненормальной, и с этим надо что-то делать. Он предлагает выгонять таких подростков из школы. Противники этой меры возражают, что идти им некуда, а получение среднего образования гарантировано государством.