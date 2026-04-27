Российские нейросети будут проверять на соответствие традиционным духовно-нравственным ценностям

Правительство России пересмотрело свой законопроект о регулировании искусственного интеллекта. Представленная ранее версия вызвала резкую критику со стороны бизнеса.

Речь идет о законопроекте "Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта в России". В обновленной версии из него исчезли требования к наборам данных, на которых обучаются модели, тогда как изначально предлагалось учить нейросети только на данных российского происхождения (если ИИ претендует на статус суверенного и национального). Бизнес раскритиковал этот пункт, указав, что релевантных данных на русском языке в открытых источниках недостаточно, и это ограничение в итоге может привести к деградации качества моделей, передает РБК со ссылкой на представителя аппарата вице-премьера российского правительства Дмитрия Григоренко.

Также было решено отказаться от требования, чтобы все разработчики национальных нейросетей являлись гражданами России. В доработанной версии для получения статуса достаточно, чтобы разработчиком выступало российское юрлицо. Но при этом предстоит подтвердить, что модель соответствует отечественному законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям.

Еще одно требование, от которого отказались – регистрация сервисов с аудиторией более 500 тыс. пользователей регистрироваться в качестве ОРИ – организаторов распространения информации. Дело в том, что все ОРИ должны устанавливать системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), через которые спецслужбы могут получать доступ к переписке и данным пользователей.