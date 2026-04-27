Российские нейросети будут проверять на соответствие традиционным духовно-нравственным ценностям

27 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Российские нейросети будут проверять на соответствие традиционным духовно-нравственным ценностям

Правительство России пересмотрело свой законопроект о регулировании искусственного интеллекта. Представленная ранее версия вызвала резкую критику со стороны бизнеса.

Речь идет о законопроекте "Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта в России". В обновленной версии из него исчезли требования к наборам данных, на которых обучаются модели, тогда как изначально предлагалось учить нейросети только на данных российского происхождения (если ИИ претендует на статус суверенного и национального). Бизнес раскритиковал этот пункт, указав, что релевантных данных на русском языке в открытых источниках недостаточно, и это ограничение в итоге может привести к деградации качества моделей, передает РБК со ссылкой на представителя аппарата вице-премьера российского правительства Дмитрия Григоренко.

Также было решено отказаться от требования, чтобы все разработчики национальных нейросетей являлись гражданами России. В доработанной версии для получения статуса достаточно, чтобы разработчиком выступало российское юрлицо. Но при этом предстоит подтвердить, что модель соответствует отечественному законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям.

Еще одно требование, от которого отказались – регистрация сервисов с аудиторией более 500 тыс. пользователей регистрироваться в качестве ОРИ – организаторов распространения информации. Дело в том, что все ОРИ должны устанавливать системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), через которые спецслужбы могут получать доступ к переписке и данным пользователей.

