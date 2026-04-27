27 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Десять человек пострадали при атаке беспилотников на Вологодскую область

Глава Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что во время ночного налета дронов ранения получили десять мирных жителей. Врачи госпитализировали шестерых пострадавших: двое из них находятся в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести, а еще трое чувствуют себя удовлетворительно. Медики дают благоприятный прогноз по их выздоровлению. Четверых человек специалисты осмотрели и отпустили лечиться домой. Эти события произошли на фоне масштабной работы ПВО, которая за ночь уничтожила 203 украинских беспилотника в разных регионах страны.

Ночью украинские силы трижды атаковали фосфорный комплекс предприятия "Апатит". Военные сбили 15 дронов, однако один из них повредил трубопровод с серной кислотой на территории соседнего азотного завода. Аварийные бригады быстро ликвидировали утечку и не допустили загрязнения воздуха выше нормы.

Сейчас жизни людей ничего не угрожает, а экологическая обстановка остается в пределах допустимых значений. Власти и экстренные службы продолжают контролировать ситуацию на промышленной площадке.

Сообщалось, что в селе Булгаковка Луганской Народной Республики украинский беспилотник атаковал компанию молодежи прямо во дворе жилого дома, в результате чего погибли двое 18-летних парней и девушка. Еще трое молодых людей, включая двоих подростков, получили ранения и сейчас находятся под наблюдением врачей. 

Теги: дрон, беспилотник, атака


