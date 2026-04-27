27 Апреля 2026
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В Нытвенском округе обнаружены останки пяти лосей и кабана

В Нытвенском муниципальном округе Пермского края проведен рейд по проверке информации об обнаружении трупов лосей. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Нытвенской станции по борьбе с болезнями животных".

Представители учреждения совместно с охотинспектором Нытвенского округа организовали выезд на территорию Нытвенского охотхозяйства после публикации в соцсети "ВКонтакте" жителем города Нытва, который сообщил об обнаружении пяти мертвых животных.

В результате рейда были найдены останки всех пяти лосей. Специалисты отобрали пробы для отправки в ветеринарную лабораторию Перми на исследование на особо опасные инфекционные болезни животных. Кроме того, в ходе рейда обнаружен труп кабана, от которого взяты пробы на африканскую чуму свиней.

Все трупы животных утилизированы на площадке сжигания биологических отходов Нытвенского охотхозяйства.

В ведомстве выразили благодарность жителю Нытвы, известному в соцсети под ником "Зеленая вода", за сообщение о находках и участие в рейде.

Теги: лось, кабан, трупы животных


