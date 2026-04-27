В России из аптек исчез жизненно важный препарат для беременных с резус-конфликтом

В большинстве российских регионов из аптек пропал антирезусный иммуноглобулин – жизненно необходимый препарат для беременных с резус-конфликтом.

По данным "Известий", препарата нет в аптеках 75 регионов. Его можно купить лишь в нескольких аптеках в Москве, Татарстане и Башкирии. В Московской, Ростовской, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Красноярском краях, Карачаево-Черкесии и Дагестане осталось по упаковке на регион, так что можно справедливо сказать об отсутствии лекарства.

Беременные россиянки вынуждены искать препарат в других регионах и хлопотать о перевозке в свой город, при этом стоимость лекарства получается заоблачной: так, пациентка из Нижнего Новгорода заказала препарат в Москве, он обошелся ей в 26 тыс. руб.

В сети женщины сообщают, что даже в больницах им отказывают в инъекции иммуноглобулина из-за дефицита препарата.

В Минздраве России заявили, что в гражданском обороте в стране сейчас находится более 47 тыс. пачек препарата, и этого достаточно. Еще 45 тыс. должны поступить в субъекты "в ближайшее время". Перерыв в поставках в ведомстве объяснили перерегистрацией предельной отпускной цены препарата.

При этом участники рынка оценивают потребность в антирезусном иммуноглобулине минимум в 220-230 тыс. пачек в год. Они также отмечают, что в поставках этого препарата Россия крайне импортозависима: в стране только одно предприятие производит лекарство – Ивановская станция переливания крови. Сейчас здесь производится примерно 9 тыс. упаковок в год, в лучшие годы – до 23 тыс. упаковок, то есть лишь десятая часть от потребности.

Поставки же импортных иммуноглобулинов очень сильно зависят от Ирана – одного из крупнейших поставщиков плазмы. И на фоне ближневосточного конфликта мировое производство препарата также ждет кризис.