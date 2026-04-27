В России из аптек исчез жизненно важный препарат для беременных с резус-конфликтом

27 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Здравоохранение В России
Фото: Накануне.RU

В России из аптек исчез жизненно важный препарат для беременных с резус-конфликтом

В большинстве российских регионов из аптек пропал антирезусный иммуноглобулин – жизненно необходимый препарат для беременных с резус-конфликтом.

По данным "Известий", препарата нет в аптеках 75 регионов. Его можно купить лишь в нескольких аптеках в Москве, Татарстане и Башкирии. В Московской, Ростовской, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Красноярском краях, Карачаево-Черкесии и Дагестане осталось по упаковке на регион, так что можно справедливо сказать об отсутствии лекарства.

Беременные россиянки вынуждены искать препарат в других регионах и хлопотать о перевозке в свой город, при этом стоимость лекарства получается заоблачной: так, пациентка из Нижнего Новгорода заказала препарат в Москве, он обошелся ей в 26 тыс. руб.

В сети женщины сообщают, что даже в больницах им отказывают в инъекции иммуноглобулина из-за дефицита препарата.

В Минздраве России заявили, что в гражданском обороте в стране сейчас находится более 47 тыс. пачек препарата, и этого достаточно. Еще 45 тыс. должны поступить в субъекты "в ближайшее время". Перерыв в поставках в ведомстве объяснили перерегистрацией предельной отпускной цены препарата.

При этом участники рынка оценивают потребность в антирезусном иммуноглобулине минимум в 220-230 тыс. пачек в год. Они также отмечают, что в поставках этого препарата Россия крайне импортозависима: в стране только одно предприятие производит лекарство – Ивановская станция переливания крови. Сейчас здесь производится примерно 9 тыс. упаковок в год, в лучшие годы – до 23 тыс. упаковок, то есть лишь десятая часть от потребности.

Поставки же импортных иммуноглобулинов очень сильно зависят от Ирана – одного из крупнейших поставщиков плазмы. И на фоне ближневосточного конфликта мировое производство препарата также ждет кризис.

Теги: беременность, дефицит, иммуноглобулин, импорт


