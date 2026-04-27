Оползень повредил жилые дома в Нижегородской области

Мощный оползень сошел в селе Ендовищи Нижегородской области, нанесен серьезный урон жилой застройке, сообщает телеграм-канал Ni Mash.

Огромная масса грунта буквально раздавила стены домов. На двух улицах было экстренно прекращено газоснабжение, также коммунальные службы приступили к перекрытию подачи воды. Власти региона обещают восстановить коммуникации к завтрашнему дню. При этом местные жители опасаются, что масштаб повреждений потребует куда более длительного вмешательства.

На прошлой неделе после новой серии обрушений из-за оползней в деревне Караулово Нижегородской области следователи возбудили уголовное дело о халатности. По данным СК, оползни в этой деревне начались еще шесть лет назад, тогда в овраг рухнули два нежилых дома. Но мер принято не было, и в 2021 году рухнули еще три дома, в том числе и жилые. В этом месяце подвижки грунта усилились, оборвало водяную трубу, из-за чего не менее 50 домов остались без воды.