ЕГЭ на компьютерах: Рособрнадзор ограничил список предметов

Рособрнадзор переведет в компьютерный формат только информатику и устную часть экзамена по английскому языку. Остальные школьные предметы эксперты оставят в традиционном виде. Руководитель ведомства Анзор Музаев сообщил в интервью ТАСС, что специалисты и учителя не видят смысла менять привычный порядок сдачи других дисциплин. Глава службы подчеркнул, что технически ведомство может оцифровать любой экзамен, но текущие технологии и нехватка времени могут помешать выпускникам показать хорошие результаты. Подобные перемены способны плохо отразиться на качестве знаний и итоговых оценках школьников.

Компьютерная форма сдачи имеет свои плюсы: она экономит время, позволяет обрабатывать данные автоматически и помогает бороться со списыванием. Однако власти решили сохранить привычный формат для большинства предметов, чтобы избежать лишних рисков. Экспертное сообщество поддерживает эту позицию и считает, что массовый переход на компьютеры сейчас не принесет пользы.

Таким образом, выпускники будут сдавать почти все экзамены на бумажных бланках, как и раньше, а цифровые новшества коснутся только двух специфических направлений, где использование техники оправдано спецификой самих заданий.

Ранее на портале "Госуслуги" заработал "Навигатор подготовки к ЕГЭ", который предлагает школьникам бесплатные тренировочные варианты, видеоконсультации и задания от разработчиков из ФИПИ. Сейчас система позволяет практиковаться в информатике и базовой математике, сохраняя результаты в личном кабинете для отслеживания прогресса, но в будущем список предметов расширят.