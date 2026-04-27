Правительство разрешило разработчикам ИИ обучать модели на зарубежных данных

Правительство смягчило законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ), разрешив разработчикам обучать языковые модели на зарубежных данных. Об этом на радио РБК рассказал представитель аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

В марте законопроект был обнародован Минцифры. Он вызвал недовольство бизнеса, так как фактически требовал суверенного ИИ. Противники считают, что это неправильно и можно обучать модели на зарубежных данных, так как данных на русском языке будто бы мало. В итоге власти снизили уровень требований. Теперь достаточно, чтобы разработку вело российское юрлицо согласно российскому законодательству, а модель ИИ не противоречила традиционным духовно-нравственным ценностям.

На прошлой неделе глава Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Павел Крашенинников отклонил законопроект с резкой формулировкой, что ему вообще не место в российском законодательстве, так как у него нет своего предмета регулирования, а то, о чем говорится в проекте, уже регулируется Гражданским кодексом. Это "пустая законодательная оболочка, считает Крашенинников.

Член СПЧ специалист по ИИ Игорь Ашманов считает, что Россия остро нуждается в законе об ИИ, который должен иметь не стимулирующий характер, а запретительный. Потому что с помощью ИИ уже массово делается много такого, чего делать нельзя.