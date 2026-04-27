С начала года свердловские приставы выдворили домой более 800 нелегальных мигрантов

С начала 2026 года судебными приставами Свердловской области были отправлены на родину 837 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство РФ.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУФССП России, они прибыли на заработки и находились в стране, не имея на то законных оснований. Все мигранты были оштрафованы за нарушение режима пребывания на территории РФ. Суд вынес постановление о принудительном выдворении каждого из нелегалов.

Отправки домой они ожидали в центрах временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы России. Судебные приставы оформили все необходимые документы и проводили нелегалов до пунктов пропуска через государственную границу РФ.

Напомним, недавно в Екатеринбурге суд конфисковал в доход государства комнату, где фиктивно прописывали мигрантов.