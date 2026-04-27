В московском Внуково задерживаются рейсы из-за сильного снегопада

В московском аэропорту Внуково задерживается вылет нескольких рейсов из-за обильного снегопада. По данным аэропортовой метеослужбы, из-за сильного ливневого снега видимость составляет менее тысячи метров.

"В целях безопасности полетов решением командиров ряда воздушных судов на основе внутренних правил авиакомпаний вылет некоторых рейсов временно отложен по причине ожидания улучшения мететоусловий. Пассажиры этих рейсов высажены из воздушных судов и ожидают улучшения погоды в терминале. Обслуживание пассажиров задержанных рейсов выполняется в соответствии с Федеральными авиационными правилами", - говорится в сообщении Внуково.

Пассажирам предложили следить за статусом рейса на онлайн-табло или звонить в справочную аэропорта.

В столичном департаменте транспорта предупредили москвичей, что мокрый снег не прекратится до вечера вторника, и всем, кто уже поменял колеса на летние, стоит воспользоваться общественным транспортом.

Напомним, москвичам предрекли в ближайшие три дня месячную норму дождя и снега.