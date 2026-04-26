Под председательством Игоря Мартынова состоялось заседание комиссии Совета законодателей РФ по межбюджетным отношениям и налоговому законодательству

Сегодня в рамках мероприятий Совета законодателей РФ, которые проходят в Санкт-Петербурге и приурочены к 120-летию российского парламентаризма Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов провел заседание комиссии по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству.

Ключевой вопрос повестки касался совершенствования регулирования туристического налога в целях стимулирования развития этого доходного источника муниципальных образований.

В заседании комиссии приняли участие Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Игорь Мартынов, открывая заседание, отметил эффективность работы комиссии, так как результаты совместной деятельности напрямую влияют на улучшение качества жизни граждан во всех уголках России.

В ходе обсуждения заданной темы Игорь Мартынов отметил, что сегодня местные бюджеты недополучают доходы из-за того, что не все, кто сдает жилье туристам, платят туристический налог. Налог платят только с тех объектов размещения, которые прошли обязательную классификацию (гостиницы, отели, хостелы). Однако многие сдают, например, дачи и остаются вне правового поля — туристический налог не взимается, а добросовестные участники рынка оказываются в неравных условиях.

«С 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года в России запущен эксперимент: владельцы гостевых домов могут легально работать, пройдя классификацию и попав в специальный реестр. Но это касается только домов, а не квартир или дач, которые тоже сдают туристам. Они по-прежнему остаются вне системы», - подчеркнул Игорь Мартынов.

Члены Комиссии, рассмотрев вопрос, предложили внести изменения в законодательство России, предусматривающие несколько позиций: установление полномочий муниципальных образований по выявлению мест, где временного проживают туристы и которые не подлежат классификации; признание вышеуказанных жилых помещений средствами размещения; продление после 2026 года полномочия муниципальных образований по выявлению классифицируемых средств размещения.

В итоге обсуждения члены Комиссии приняли решение направить предложения по совершенствованию регулирования туристического налога в Правительство РФ.