В Екатеринбурге на улице обнаружили мертвую 6-летнюю девочку

В Екатеринбурге на улице нашли мертвую шестилетнюю девочку. Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, возбуждено уголовное дело.

Тело ребенка нашли около дома на улице Шефской в Екатеринбурге. Девочка, вероятно, выпала из окна, оперевшись на плохо закрепленную москитную сетку. Проведён осмотр места происшествия, допрашивается очевидцы, истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия. Выполняются другие необходимые мероприятия, по итогам которых инциденту будет дана надлежащая правовая оценка. Выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обязательств впредь.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что семья, в которой произошла трагедия, полная, благополучная, на учёте в органах системы профилактики не состояла. Во время происшествия мать ребёнка находилась на кухне, занималась приготовлением еды. По всей видимости, во время инцидента ребёнок остался в комнате наедине, без присмотра взрослых, и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна. Более подробные и точные обстоятельства инцидента сейчас выясняют полицейские и следователи.

"Учитывая приближающееся тёплое время года, особо прошу родителей, бабушек и дедушек, а также иных законных представителей обратит особое внимание на безопасность нахождения детей у окон, чтобы не повторялись подобные ЧП", - отметил полковник Горелых.