26 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Корейским солдатам вручили российские ордена Мужества за службу в Курской области

Военнослужащим Корейской народной армии сегодня были вручены ордена Мужества за отвагу и героизм при выполнении задач в Курской области. Награды вручил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочего визита в КНДР.

По приглашению Председателя Государственных дел КНДР товарища Ким Чен Ына и по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы собрались в этом зале, чтобы отдать дань глубочайшего уважения тем, кто делом доказал свою безграничную преданность Родине, воинскому долгу и присяге", - цитирует министра РИА Новости.

Он отметил, что вручение государственных наград - это не просто признание профессионализма военнослужащих КНА.

"За каждым орденом стоят тяжелейший ратный труд, бессонные ночи, колоссальное напряжение духовных и физических сил. Готовность пожертвовать собой ради выполнения поставленной задачи и спасения жизни боевых товарищей. Вы действовали в сложнейших условиях, демонстрируя не только блестящую выучку, но и стальной характер. Ваши храбрость и решительность во многом способствовали достижению нашего общего успеха. Выражаю огромную благодарность от всего российского народа и от себя лично за оказанную помощь", - сказал министр обороны России.

В свою очередь, министр обороны КНДР Но Гван Чхоль выразил благодарность российским товарищам за оценку подвигов и заслуг, совершенных военнослужащими КНА в ходе зарубежной военной операции.

В соответствии с четвертой статьей Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР отправляла в РФ военнослужащих для участия в операции по освобождению Курской области. Кроме того, в 2025 года лидером КНДР Ким Чен Ыном было принято решение направить в Россию саперов для разминирования российской территории, а также военных строителей для восстановления разрушенных инфраструктурных объектов.

Теги: кндр, орден мужества, курская область


