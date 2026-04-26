Больше 70 тысяч россиян переехали в Грузию за последние 4 года

За четыре года в Грузию переехали более 108 тысяч человек. Среди них 72 тысячи россиян. Об этом сообщает Коммерсант.

Среди мигрантов украинцы — 24 440, белорусы — 11 255 человек. Мигранты из России, Украины и Белоруссии составили 2,6% населения Грузии в 2025 году, а население страны увеличилось до 3,9 млн человек, при том, что фиксируется естественная убыль населения, число умерших превысило число родившихся на 31 806 человек.

В 2022 году в Грузию из России приехали 56 369 человек, в 2023 году — еще 17 283 гражданина, в 2024 году число россиян, постоянно проживающих в Грузии, сократилось на 2038 человек, а в 2025 году вновь увеличилось на 913 человек. Российские иммигранты в основном селились в Тбилиси и Батуми.

Согласно грузинскому законодательству, граждане РФ, Украины, Белоруссии, как и граждане государств-членов ЕС и США, могут жить в Грузии в течение 12 месяцев без регистрации и вида на жительство. Право обращаться к властям с просьбой о предоставлении ВНЖ получают иностранцы, прожившие в Грузии 183 дня за шесть месяцев.