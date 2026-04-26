Юрий Бурлачко выступил на заседании комиссии Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга стартовали мероприятия Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, в которых участвует председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. В первый день прошло заседание комиссии по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению, возглавляемой председателем Рязанской областной Думы Аркадием Фоминым.

Парламентарии обсудили вовлечение граждан в решение местных вопросов, включая проект инициативного бюджетирования. Также они рассмотрели, как органы местного самоуправления обеспечивают жизнедеятельность населения в двухуровневой системе организации местного самоуправления.

Информацию по первому вопросу представил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Выступая по второму вопросу, глава кубанского парламента Юрий Бурлачко подчеркнул, что Федеральный закон № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" по-новому подходит к распределению полномочий между органами местного самоуправления в регионах с двухуровневой системой.

"До 1 января 2028 года в таких субъектах нужно не только перераспределить полномочия между региональными и местными органами власти, но и решить, как распределить их между муниципальными районами и входящими в них поселениями", – пояснил Юрий Бурлачко.

Он уточнил, что ранее отдельные полномочия могли выполняться как муниципальным районом, так и поселениями. Однако новый закон запрещает такое распределение и требует четкого разграничения полномочий между этими уровнями.

В качестве примера Юрий Бурлачко привел создание муниципальных предприятий, установление тарифов на услуги и организацию муниципальных выборов.

По его словам, для успешной реализации закона важно выработать единые подходы к распределению полномочий между районами и поселениями.

"Это поможет избежать противоречивых толкований законов и упростит их применение на уровне регионов. Поэтому важно выработать единые подходы к пониманию и исполнению положений этого Федерального закона", – отметил он.

Руководитель кубанского парламента подчеркнул, что речь не идет о новом правовом регулировании работы местных органов власти. Предлагается сохранить действующий порядок, при котором полномочия распределяются между муниципальными районами и поселениями.

"Мы рекомендуем Госдуме рассмотреть изменения в 33-й Федеральный закон, которые позволят закрепить ряд полномочий за поселениями и муниципальными районами одновременно", – заключил Юрий Бурлачко.

Члены комиссии поддержали эти предложения.