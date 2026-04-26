Юрий Бурлачко выступил на заседании комиссии Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге

26 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко выступил на заседании комиссии Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга стартовали мероприятия Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, в которых участвует председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. В первый день прошло заседание комиссии по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению, возглавляемой председателем Рязанской областной Думы Аркадием Фоминым. 

Парламентарии обсудили вовлечение граждан в решение местных вопросов, включая проект инициативного бюджетирования. Также они рассмотрели, как органы местного самоуправления обеспечивают жизнедеятельность населения в двухуровневой системе организации местного самоуправления. 

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Информацию по первому вопросу представил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Выступая по второму вопросу, глава кубанского парламента Юрий Бурлачко подчеркнул, что Федеральный закон № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" по-новому подходит к распределению полномочий между органами местного самоуправления в регионах с двухуровневой системой.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

"До 1 января 2028 года в таких субъектах нужно не только перераспределить полномочия между региональными и местными органами власти, но и решить, как распределить их между муниципальными районами и входящими в них поселениями", – пояснил Юрий Бурлачко.

Он уточнил, что ранее отдельные полномочия могли выполняться как муниципальным районом, так и поселениями. Однако новый закон запрещает такое распределение и требует четкого разграничения полномочий между этими уровнями.

В качестве примера Юрий Бурлачко привел создание муниципальных предприятий, установление тарифов на услуги и организацию муниципальных выборов.

По его словам, для успешной реализации закона важно выработать единые подходы к распределению полномочий между районами и поселениями.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

"Это поможет избежать противоречивых толкований законов и упростит их применение на уровне регионов. Поэтому важно выработать единые подходы к пониманию и исполнению положений этого Федерального закона", – отметил он.

Руководитель кубанского парламента подчеркнул, что речь не идет о новом правовом регулировании работы местных органов власти. Предлагается сохранить действующий порядок, при котором полномочия распределяются между муниципальными районами и поселениями.

"Мы рекомендуем Госдуме рассмотреть изменения в 33-й Федеральный закон, которые позволят закрепить ряд полномочий за поселениями и муниципальными районами одновременно", – заключил Юрий Бурлачко.

Члены комиссии поддержали эти предложения.

Теги: заксобраие краснодарского края, юрий бурлачко, совет законодателей


