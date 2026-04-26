Спортивным болельщикам запретили баннеры, противоречащие традиционным ценностям

26 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Спорт В России
Фото:Накануне.RU

Спортивным болельщикам запретили баннеры, противоречащие традиционным ценностям

Болельщикам разрешат использовать на стадионах только баннеры, не противоречащие традиционным ценностям. Правительство внесло соответствующее уточнение в правила поведения зрителей на соревнованиях.

По данным ТАСС, ознакомившегося с этим документом, на "средствах поддержки" должны отсутствовать "надписи (или) изображения, не соответствующих традиционным ценностям, предусмотренным указом президента РФ от 9 ноября 2022 г. N 809".

Указом президента РФ от 9 ноября 2022 года № 809 были утверждены основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России

В предыдущей редакции правил говорилось о том, что флаги и баннеры не должны оскорблять честь и достоинство участников, зрителей и организаторов соревнования, теперь этот список расширен: запрещаются изображения и надписи, "имеющие потенциальную возможность оскорбления" физических лиц и "деловой репутации юридических лиц". Расширен также в целом запрет на унижение болельщиками достоинства человека или группы лиц - помимо признаков пола, расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии добавлена также "принадлежность к какой-либо социальной группе".

Флаги и баннеры не должны также в целом пропагандировать насилие, агрессию и тому подобное. Как и прежде, на них должна отсутствовать нацистская или схожая с ней символика, надписи и изображения политического, экстремистского, провокационного или рекламного характера, оскорбления, ненормативная лексика или непристойности.

