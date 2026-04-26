Спортивным болельщикам запретили баннеры, противоречащие традиционным ценностям

Болельщикам разрешат использовать на стадионах только баннеры, не противоречащие традиционным ценностям. Правительство внесло соответствующее уточнение в правила поведения зрителей на соревнованиях.

По данным ТАСС, ознакомившегося с этим документом, на "средствах поддержки" должны отсутствовать "надписи (или) изображения, не соответствующих традиционным ценностям, предусмотренным указом президента РФ от 9 ноября 2022 г. N 809".

Указом президента РФ от 9 ноября 2022 года № 809 были утверждены основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России

В предыдущей редакции правил говорилось о том, что флаги и баннеры не должны оскорблять честь и достоинство участников, зрителей и организаторов соревнования, теперь этот список расширен: запрещаются изображения и надписи, "имеющие потенциальную возможность оскорбления" физических лиц и "деловой репутации юридических лиц". Расширен также в целом запрет на унижение болельщиками достоинства человека или группы лиц - помимо признаков пола, расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии добавлена также "принадлежность к какой-либо социальной группе".

Флаги и баннеры не должны также в целом пропагандировать насилие, агрессию и тому подобное. Как и прежде, на них должна отсутствовать нацистская или схожая с ней символика, надписи и изображения политического, экстремистского, провокационного или рекламного характера, оскорбления, ненормативная лексика или непристойности.