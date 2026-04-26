Двое россиян задержаны в Камбодже за участие в скам-группе "Убей свинью"

В Камбодже накрыли группу скамеров "Убей свинью", в которую входили двое россиян. Об этом сообщает Mash.

По данным силовиков, группа "Убей свинью" разводила пользователей в инете на донаты с помощью контента от красивых моделей. Задержаны 40 человек, среди которых 20 китайцев и двое россиян. Их штаб располагался в городе Пномпен, в 29-этажном доме с парковкой, пентхаусами, тренажёрным залом и рестораном под открытым небом. Изъяты 528 телефонов, больше сотни компьютеров с порнографией и процессоров.

Вычислить местоположение удалось благодаря спасённому из рабства режиссёру телесериалов — вместе с ним полиция дошла через поля сахарного тростника. Камбоджа стала новой меккой для злоумышленников после облавы на крупнейший в мире скам-центр KK-park в Мьянме — жертв переправляли под угрозой расстрела.

Силовики усиливают патрули и проверяют причастных — среди них есть даже представители местной власти, которых уже отстранили от работы.