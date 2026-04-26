В Булгаковке беспилотник ударил по группе молодежи во дворе дома. Трое погибли, три человека ранены

Дрон ВСУ ударил по группе молодежи в селе Булгаковка в ЛНР. Три человека погибли, трое ранены, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

По его данным, БПЛА залетел во двор дома, где находилась компания молодых людей и подростков. На месте погибли двое восемнадцатилетних парней и 28-летняя девушка. Ранены пятнадцатилетние мальчик и девочка, а также 21-летний парень. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Пасечник напомнил, что накануне беспилотник нанес удар по пожилым женщинам, которые просто шли по улице в Рубежном. С ранениями разной степени тяжести их доставили в больницу, врачи оказывают медицинскую помощь.

"ВСУ продолжают воевать с детьми и стариками. Эти удары не имеют никакого военного смысла, только целенаправленное убийство мирных жителей. Агония перед неизбежным поражением. Призываю всех жителей республики соблюдать повышенные меры безопасности. Если услышали характерный звук летящего беспилотника или увидели его в небе – постарайтесь покинуть открытую местность и укрыться в ближайшем помещении", - призвал глава республики.