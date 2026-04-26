Месячная норма дождя и снега выпадет в Москве в ближайшие дни

В столице России ожидаются ненастные три дня - в начале недели в Москве выпадет месячная норма осадков, а холодно и пасмурно будет до конца недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Снег, метель с порывистым западным ветром и гололедица обрушатся на столичный регион во вторник. Температура ночью опустится ниже нуля, а днем поднимется не более +3. В среду осадки в виде снега с дождем продолжатся, но с меньшей интенсивностью. Ночью температура будет оставаться отрицательной, а днем воздух прогреется до +5. В ночь на четверг вновь ожидаются минусовые температуры, поэтому стоит готовиться к гололедным явлениям. Днем столбик ртутного термометра может подняться до +7.