Учитель, задержанный за стрельбу на пресс-ужине Трампа, объяснил, в кого целился

Коул Аллен, задержанный после стрельбы на пресс-ужине Дональда Трампа, заявил, что его целью был не президент США.

Телеканал CBS, на который ссылает РИА Новости, сообщает, что, по словам задержанного, он целился в чиновников администрации американского лидера.

Напомним, 31-летний учитель из Калифорнии открыл огонь у входа в банкетный зал отеля Washington Hilton, где проходила встреча президента США Дональда Трампа с прессой. Пострадал один сотрудник Секретной службы — пуля попала в бронежилет, жизни агента ничего не угрожает. Аллен работал в компании C2 Education, занимающейся репетиторством. В декабре 2024 года организация даже признала его "учителем месяца". Аллену предстоит предстать перед судом в понедельник по обвинению в использовании огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления и нападении на офицера.