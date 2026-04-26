26 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Reuters / Brendan McDermid

Учитель из Калифорнии устроил стрельбу на встрече Дональда Трампа с журналистами

Учитель из Калифорнии устроил стрельбу на встрече президента США Дональда Трампа с прессой. Мужчина открыл огонь сегодня у входа в банкетный зал отеля Washington Hilton, пострадал один сотрудник Секретной службы — пуля попала в бронежилет, жизни агента ничего не угрожает. Мотивы нападавшего пока не установлены.

Стрелявшим оказался 31-летний учитель Коул Аллен из Калифорнии. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на CNN и New York Post. Аллен работал в компании C2 Education, занимающейся репетиторством. В декабре 2024 года организация даже признала его "учителем месяца". Аллену предстоит предстать перед судом в понедельник по обвинению в использовании огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления и нападении на офицера.

Напомним, служба безопасности эвакуировала президента США Дональда Трампа и других членов администрации с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома. Среди участников мероприятия было больше 2,6 тыс. человек. Услышав выстрелы, часть из них бросилась к выходу, другие начали искать укрытие. Трамп в соцсети Truth Social написал, что встречу с журналистами, сорванную стрельбой, "придется просто-напросто повторить", поскольку пресс-ужин было решено отменить и покинуть здание.

Трамп также заявил, что инцидент со стрельбой не помешает ему выиграть войну в Иране. На пресс-конференции после задержаний стрелка американский президент заявил, что вряд ли стрельба связана с иранской кампанией: "Я так не думаю, но никогда не знаешь наверняка". Он назвал стрелявшего больным человеком.

Теги: Дональд Трамп, стрельба, пресс-ужин, учитель


