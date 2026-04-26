Структура Роскосмоса требует от "Пермских моторов" больше 600 миллионов через суд

Предприятие "Протон-ПМ", входящее в Роскосмос, требует 646 миллионов рублей с АО "ОДК - Пермские моторы". Прикамская компания входит в структуру госкорпорации Ростех.

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иски на общую сумму более 646 млн руб., речь идет о взыскании задолженности по договорам, заключенным в период с 2021 по 2025 год. По крайней мере один из споров будет рассмотрен в закрытом судебном заседании, сообщает Коммерсант Прикамье. Источник в промышленной отрасли заявил журналисту газеты, что оба участника спора входят в госкорпорации и работают в интересах государства, поэтому спор между ними "будет улажен, и ничьи интересы не пострадают".

"ОДК - Пермские моторы" производит двигатели для гражданской авиации, а также промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа. В производственной линейке предприятия — двигатели семейства ПС-90А. Завод также осваивает серийное изготовление ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21.

АО "Протон-ПМ" входит в интегрированную структуру АО "НПО "Энергомаш" ГК "Роскосмос", его основная специализация — изготовление ракетных двигателей и их составных единиц.