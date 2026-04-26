26 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Вологодская область
Фото: Накануне.RU

В Вологодской области при беспилотной атаке поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой

Массированная атака БПЛА прошла ночью на территорию производственной площадки фосфорного комплекса в Вологодской области. Поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО "Апатит". Пострадали 5 человек, один в тяжёлом состоянии. С химическими ожогами от кислоты они госпитализированы в Вологодскую областную больницу № 3.

Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. По его данным, возгорания не было. Замеры воздуха показали, что превышения ПДК нет.

Утечку кислоты удалось ликвидировать. Незначительно повреждены производственные здания, световая опора.

Средства ПВО отбили три волны налетов БПЛА на регион, сбито 14 беспилотников.

Всего за ночь, по данным Минобороны, перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря.

 

 

Теги: атака бпла, серная кислота


