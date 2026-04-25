Участниками Всероссийского субботника в Астрахани стали более 1 300 горожан

Субботник прошел в рамках недели «Мы за чистоту», приуроченной к Году единства народов России. Жители Астрахани привели в порядок благоустроенные по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» пространства и территории.

В масштабной уборке приняли участие сотрудники муниципальных предприятий и министерств, активисты общественных организаций, студенты, волонтеры и инициативные горожане, многие из которых пришли семьями. Организатором мероприятия выступила администрация Астрахани.

Фронт работ охватил все районы города — от центральных набережных до отдаленных жилых массивов. Участники не только собирали мусор, но и занимались комплексным благоустройством: обрезкой и побелкой деревьев, высадкой саженцев, зачисткой и покраской опор освещения. Также жители и представители управляющих компаний благоустраивали палисадники около своих домов, красили лавочки и детские площадки. Глава города Игорь Редькин принял участие в высадке деревьев в Братском саду.

В Кировском районе на уборку вышли более 500 человек. Основное внимание было направлено на наведение порядка на территории общественных пространств. На пл. Ленина пропалывали розы, барбарис, зачищали межплиточные швы от травы. Прополка розариев прошла и на проспекте им. Губернатора Анатолия Гужвина.

В Советском районе сегодня также красили и зачищали опоры освещения, сажали деревья, собирали мусор. Работали на улицах Сахалинская, 2-я Дербентская, 3-я Рыбацкая, на пр. Воробьева, в парке Дружба и многим другим адресам.

В правобережье собрали мусор с береговой линии р. Волга и ер. Коньга, Кроме того, работы прошли по ул. Хибинской, Молдавской, Таганской, на пр. Бумажников. Особое внимание – Аллее славы в АЦКК, где пройдут основные мероприятия района в День Победы.

От мусора зачистили ул. Августовскую, Авиационную, Балашовскую, 1-ю Перевозную, Энергетическую, Бабаевкого в Ленинском районе.

«Участие во Всероссийском субботнике стало для нас доброй традицией. Выражаю благодарность каждому, кто сегодня присоединился к нам. Спасибо за ваш труд, энергию и любовь к родной Астрахани. Этот день — лишь один из этапов нашего масштабного весеннего марафона по благоустройству, работа будет продолжаться», — отметил Игорь Редькин.

В регионе продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Повлиять на облик своего города или района можно онлайн — через бота в MAX перейдя по по ссылке, а также в общественных пространствах, торговых центрах и на улицах с помощью волонтёров.