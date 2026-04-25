Участниками Всероссийского субботника в Астрахани стали более 1 300 горожан

26 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Участниками Всероссийского субботника в Астрахани стали более 1 300 горожан

Субботник прошел в рамках недели «Мы за чистоту», приуроченной к Году единства народов России. Жители Астрахани привели в порядок благоустроенные по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» пространства и территории.

В масштабной уборке приняли участие сотрудники муниципальных предприятий и министерств, активисты общественных организаций, студенты, волонтеры и инициативные горожане, многие из которых пришли семьями. Организатором мероприятия выступила администрация Астрахани.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Фронт работ охватил все районы города — от центральных набережных до отдаленных жилых массивов. Участники не только собирали мусор, но и занимались комплексным благоустройством: обрезкой и побелкой деревьев, высадкой саженцев, зачисткой и покраской опор освещения. Также жители и представители управляющих компаний благоустраивали палисадники около своих домов, красили лавочки и детские площадки. Глава города Игорь Редькин принял участие в высадке деревьев в Братском саду.

В Кировском районе на уборку вышли более 500 человек. Основное внимание было направлено на наведение порядка на территории общественных пространств. На пл. Ленина пропалывали розы, барбарис, зачищали межплиточные швы от травы. Прополка розариев прошла и на проспекте им. Губернатора Анатолия Гужвина.

(2026)|Фото: astrobl.ru

В Советском районе сегодня также красили и зачищали опоры освещения, сажали деревья, собирали мусор. Работали на улицах Сахалинская, 2-я Дербентская, 3-я Рыбацкая, на пр. Воробьева, в парке Дружба и многим другим адресам.

В правобережье собрали мусор с береговой линии р. Волга и ер. Коньга, Кроме того, работы прошли по ул. Хибинской, Молдавской, Таганской, на пр. Бумажников. Особое внимание – Аллее славы в АЦКК, где пройдут основные мероприятия района в День Победы.

От мусора зачистили ул. Августовскую, Авиационную, Балашовскую, 1-ю Перевозную, Энергетическую, Бабаевкого в Ленинском районе.

(2026)|Фото: astrobl.ru

«Участие во Всероссийском субботнике стало для нас доброй традицией. Выражаю благодарность каждому, кто сегодня присоединился к нам. Спасибо за ваш труд, энергию и любовь к родной Астрахани. Этот день — лишь один из этапов нашего масштабного весеннего марафона по благоустройству, работа будет продолжаться», — отметил Игорь Редькин.

В регионе продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Повлиять на облик своего города или района можно онлайн — через бота в MAX перейдя по по ссылке, а также в общественных пространствах, торговых центрах и на улицах с помощью волонтёров.

Теги: субботник, астраханцы, уборка территории, общественные пространства


Мнения из сети