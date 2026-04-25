В Свердловской области выявили фейк о компенсациях после атаки БПЛА

В Свердловской области выявлены попытки распространения недостоверной информации после сегодняшней атаки беспилотника на Екатеринбург.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, в качестве основы для фейка использован ранее снятый видеоматериал с участием губернатора Дениса Паслера.

"Злоумышленники распространяют недостоверную информацию, касающуюся тематики компенсаций за повреждения от террористической атаки БПЛА по мирным гражданам, которая произошла сегодня. Дезинформация также преследует цель украсть личные данные пользователей, пострадавших от действий киевского режима", - заявили в департаменте.

Ранее сообщалось, что после субботней атаки БПЛА на Екатеринбург пострадали десятки квартир.