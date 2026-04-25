После субботней атаки БПЛА на Екатеринбург пострадали 44 квартиры

Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал, как идет ликвидация последствий субботней атаки БПЛА на Екатеринбург, в результате которой пострадал жилой дом.

Как сообщил Паслер в своем канале в MAX, для эвакуированных жильцов дома развернут пункт временного размещения в школе №10. По словам губернатора, людей обеспечили водой, горячим питанием и спальными местами.

"По данным Минздрава, за медицинской помощью обратились девять человек. Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка. Травматических повреждений у людей нет. С жителями дома продолжают работать психологи", - сообщил Паслер.

Он поставил задачу оперативно восстановить жилье и начать работы в самое ближайшее время.

"По предварительным данным, пострадали 44 квартиры, эвакуирован 81 человек. Эксперты Архитектурно-строительного центра УрФУ провели оценку несущих конструкций здания, угрозы обрушения нет. Жильцы, чьи квартиры целы, смогут вернуться домой после завершения следственных мероприятий", - заявил губернатор.

Он добавил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, что после атаки БПЛА в Екатеринбурге было перенесено место проведения забега "Майская гроза".