В Екатеринбурге перенесли место проведения "Майской грозы" после атаки БПЛА

В Екатеринбурге перенесено место проведения забега "Майская гроза". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее сообщалось, что 26 апреля в столице Урала пройдет традиционный легкоатлетический забег "Майская гроза". Из-за него в центре собирались ограничить движение транспорта и изменить маршруты автобусов.

Теперь, по данным мэрии, принято решение перенести место проведения в Парк Маяковского (ул. Мичурина, 230). При этом расписание самого забега остается прежним.

"Пожалуйста, помните о мерах безопасности. Получайте свои стартовые пакеты, и с нетерпением ждем Вас завтра на старте!", - отметили в администрации.

В субботу рано утром в уральской столице БПЛА атаковал многоквартирный жилой дом. Сообщалось, что в результате пострадали несколько человек. Росавиация вводила ограничения в нескольких аэропортах Урала. В аэропорту Кольцово из-за временного ограничения приема и выпуска воздушных судов было задержано 18 рейсов. На данный момент в Свердловской области снят режим атаки беспилотников.