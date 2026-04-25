На Южном Урале мошенники похитили почти 4 млн рублей у сына погибшего участника СВО

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МВД, 18-летнему жителю Троицка позвонил незнакомец, представившийся сотрудником военного комиссариата. Под предлогом посмертного награждения отца, участвовавшего в СВО, аферист убедил парня сообщить номер СНИЛС.

Через некоторое время троичанину позвонили уже другие люди, представившиеся "операторами Госуслуг", и сообщили о взломе аккаунта. Также молодого человека обвинили "в финансировании недружественной страны" и стали угрожать уголовным преследованием.

В итоге южноуралец перевел деньги на "безопасный счет". По данным МВД, всего он совершил 45 переводов почти на 4 млн рублей. В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Миассе пенсионер едва не лишился 5 млн рублей.