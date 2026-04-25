СК даст правовую оценку атаке беспилотника на Екатеринбург

Следственный комитет РФ намерен дать оценку сегодняшней атаке беспилотника на Екатеринбург.

В субботу рано утром в уральской столице БПЛА атаковал многоквартирный жилой дом. По предварительным данным, в результате пострадали несколько человек. Росавиация вводила ограничения в нескольких аэропортах Урала. В аэропорту Кольцово из-за временного ограничения приема и выпуска воздушных судов было задержано 18 рейсов.

"Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений", - сообщили Накануне.RU в СКР.

На данный момент в Свердловской области снят режим атаки беспилотников.