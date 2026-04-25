25 Апреля 2026
в россии
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук поблагодарил горожан: Субботник показал, что в Хабаровске живут люди с настоящим дальневосточным характером, которым не страшны капризы погоды

Более 29 тысяч неравнодушных граждан стали участниками общегородского субботника в Хабаровске. Несмотря на капризы погода, жители многоквартирных домов, ветераны, участники СВО, представители молодежных объединений, предприятий города, представители Правительства региона, администрации города, депутаты Законодательной думы Хабаровского края, Хабаровской городской думы участвовали в очистке городских пространств.

Глава краевого центра Сергей Кравчук лично принял участие в уборке парка «Динамо» и городских прудов вместе с представителями молодежной палаты и городскими депутатами. 

Мэр Хабаровска поблагодарил земляков, которые, несмотря на дождь и ветер, нашли время и силы выйти на очистку родного города.

«Сегодняшний день еще раз доказал, что в Хабаровске живут самые активные и любящие свой город люди. Никакая непогода не помешала нам объединиться ради общей цели. Приятно видеть, как плечом к плечу работают наши уважаемые ветераны и энергичная молодежь. Мы одна большая команда - администрация, правительство, депутаты и, конечно, наши жители. Вместе мы очищаем парки, скверы, общественные пространства и дворы, чтобы встретить майские праздники в красивом и ухоженном городе. Огромное спасибо каждому, кто сегодня внес свой вклад в чистоту нашего общего дома», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Как сообщили в администрации города, всего в ходе субботника были очищены от мусора 31 место отдыха горожан - скверы, парки, площади, приведены в порядок 45 бесхозных территорий, более 1600 дворовых площадок, вывезены 19 несанкционированных свалок. На уборке было задействовано 102 единицы спецтехники.

Работы по очистке прошли и в обновленных скверах, которые благоустроили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России. 

Стоит напомнить, что в этом году вновь проходит голосование за реконструкцию мест отдыха.

«На протяжении многих лет наши скверы преображаются благодаря поддержке Президента и активной позиции граждан. Новые общественные пространства радуют жителей всех возрастов. В них есть места для прогулок, спокойного отдыха, занятий спортом. В скором времени нам нужно решить, какой объект преобразится в 2027 году», - прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.  

Голосование завершится 12 июня на единой федеральной платформе. Также отдать свой голос за ту или иную территорию помогут волонтеры. Они работают на массовых площадках.

Сейчас в Хабаровске идет двухмесячник чистоты, организованный по поручению мэра города. Работа идет системно: с начала апреля еженедельно в городе проходят «санитарные пятницы», в которых задействованы все муниципальные подразделения. Администрация краевого центра призывает жителей принять участие в следующем общегородском субботнике, который запланирован на 16 мая. 

Теги: сергей кравчук, субботник общегородской, мэр хабаровска


