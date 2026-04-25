Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: t.me/igorsedow

Игорь Седов: "Диктант Победы" — это возможность вспомнить подвиг предков, почтить их память и сказать спасибо за Победу!

24 апреля в восьмой раз состоялась Международная патриотическая акция партии «Единая Россия» — «Диктант Победы».  В этом году акция приурочена к 130-летию легендарного военачальника, маршала Советского Союза Георгия Жукова. В тестовые задания также вошли вопросы о других советских полководцах, о юбилейных датах 2026 года и о событиях специальной военной операции.

"Вместе с десятками астраханцев проверил свои знания истории Великой Отечественной войны на одной из главных площадок Астрахани — в Областной научной библиотеке имени Н.К. Крупской. Цифры, которые впечатляют. За семь лет проведения «Диктанта Победы» количество площадок выросло в 27 раз, а число участников — в 18 раз. В прошлом году акция объединила 2,75 миллиона человек из 97 стран. Тест писали на 35,5 тысячах площадок", - сообщил на своих страницах в соцсетях председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов.

В этом году «Единая Россия» подготовила уже более 36 тысяч площадок. Диктант писали на передовой, на Международной космической станции, на нефтяных платформах и полярных станциях, на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, а также на бортах авиарейсов.

"Партия запустила нейросеть «Наша правда» — она помогает подготовиться к тестированию. Кроме того, после диктанта на площадках акции состоится кибертурнир от «Ростелекома» по игре «Мир танков». Также «Единая Россия» открыла серию фотовыставок о «Диктанте Победы» в регионах страны", - рассказал Игорь Седов.

Напомним, федеральные победители акции получают билеты на Парад Победы 9 мая на Красной площади. Ученики старших классов — льготы при поступлении в вузы. Также в этом году партийная акция получила премию «Знание» и стала лучшим просветительским проектом в номинации «Народный выбор».

"Диктант Победы" — это не просто проверка знаний истории. Это возможность вспомнить подвиг наших предков, почтить их память и сказать спасибо за Победу. Уверен, что в следующем году участников станет еще больше", - подчеркнул Игорь Седов.

