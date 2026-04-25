25 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика За рубежом
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

США разрешили Венесуэле оплатить адвокатов для Мадуро

США разрешили властям Венесуэлы оплатить услуги адвокатов для президента страны Николаса Мадуро и его супруги.
"Американские власти изменили свою позицию и теперь разрешили Николасу Мадуро и его жене оплачивать услуги адвокатов за счет венесуэльских средств при защите по делу о наркоторговле в Нью-Йорке", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.

3 января США провели операцию в Венесуэле, захватив президента страны Мадуро и его жену. Соединенные Штаты обвиняют их в "наркотерроризме". Сам Мадуро заявил в американском суде о своей невиновности.

Ранее стало известно, что Россия может рассмотреть возможность предоставления убежища президенту Венесуэлы в случае, если США освободят его из заключения.

Теги: Мадуро, адвокаты, США


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.01.2026 18:30 Мск МИД РФ о Венесуэле: "Выступаем за деэскалацию сложившейся ситуации"
Ранее 06.01.2026 09:03 Мск Трамп: в ближайшее время в Венесуэле не будет новых выборов
Ранее 05.01.2026 21:11 Мск Мадуро заявил в американском суде, что является военнопленным
Ранее 05.01.2026 20:02 Мск Мадуро доставили к зданию суда в Нью-Йорке
Ранее 05.01.2026 09:25 Мск Трамп считает, что Куба падет без доходов от нефти Венесуэлы 
Ранее 05.01.2026 08:52 Мск Во время операции по захвату Мадуро погибли более 30 кубинцев 
Ранее 04.01.2026 19:48 Мск Минобороны Венесуэлы: Военные США убили почти всю охрану Мадуро

