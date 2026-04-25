США разрешили Венесуэле оплатить адвокатов для Мадуро

США разрешили властям Венесуэлы оплатить услуги адвокатов для президента страны Николаса Мадуро и его супруги.

"Американские власти изменили свою позицию и теперь разрешили Николасу Мадуро и его жене оплачивать услуги адвокатов за счет венесуэльских средств при защите по делу о наркоторговле в Нью-Йорке", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.

3 января США провели операцию в Венесуэле, захватив президента страны Мадуро и его жену. Соединенные Штаты обвиняют их в "наркотерроризме". Сам Мадуро заявил в американском суде о своей невиновности.

Ранее стало известно, что Россия может рассмотреть возможность предоставления убежища президенту Венесуэлы в случае, если США освободят его из заключения.