«Диктант Победы» в Астраханской области писали более 14 тысяч участников

В Астраханской области для проведения акции в очном формате было организовано более 300 площадок. В Астрахани центральной площадкой стал Краеведческий музей.

Всех желающих написать диктант на площадках встречали активисты движения «Волонтеры Победы», которые вручали Георгиевскую ленточку и напоминали правила ее ношения. Перед началом диктанта участники написали искренние слова поддержки и благодарности бойцам СВО в рамках патриотической акции «Письмо Герою».

В этом году диктант посвятили 130-летию Георгия Жукова, ключевым датам Великой Отечественной войны и отдельному блоку о специальной военной операции. Победители акции получат возможность стать зрителями парада Победы на Красной площади в 2027 году, а также дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Виктор Нуртазин отметил, что «Диктант Победы» – это общий вклад в сохранение исторической правды и возможность ещё раз вспомнить имена героев, чьи судьбы стали примером истинного патриотизма.

«Благодаря «Диктанту Победы» история нашей страны прославляется во всём мире. Миллионы людей в десятках стран в этот же день вместе с нами отвечают на вопросы, которые напоминают: подвиг советского народа не забыт, его значение признано и почитаемо далеко за пределами России», – уверен Виктор Нуртазин.

Министр образования и науки Астраханской области Мария Шалак, принявшая участие в диктанте в Православной гимназии, обратилась к учащимся: «Если вы не знаете ответа на вопрос – не стоит расстраиваться, это повод для поиска. Пусть этот диктант станет не только проверкой знаний, но и стимулом для дальнейшего изучения истории нашей страны».

Ветеран СВО, дважды кавалер ордена Мужества Александр Истратенко отметил, что для него участие в «Диктанте Победы» – это принципиальная гражданская позиция.

«Находясь в зоне СВО, мы видим, к чему приводит переписывание истории и возрождение нацистской идеологии. Поэтому сегодня важно не только с оружием в руках, но и фактами доказывать правду о событиях Второй мировой войны», – считает Александр Истратенко.

«Сегодня важнее всего – сохранить живую связь между теми, кто защищал Родину в прошлом, и теми, кто строит её будущее. Для меня участие в акции «Диктант Победы» – это не просто проверка знаний, а момент единства. Нет связи крепче, чем та, что скреплена общей историей и общей Победой», – выразил уверенность заместитель министра социального развития, ветеран СВО, дважды кавалер Ордена мужества, финалист региональной кадровой программы «Победоносец» Арсен Мутелимов.

Организаторы «Диктанта Победы» – Партия «Единая Россия», Российское военно-историческое общество (РВИО), Российское историческое общество (РИО) и Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы». Соорганизатором в регионе выступает министерство образования и науки Астраханской области.