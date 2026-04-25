В Свердловской области сняли режим атаки беспилотников

На Среднем Урале отменен режим атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.

"Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА в Свердловской области!", - сообщил он в своих соцсетях.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сообщили, что все временные ограничения сняты. Аэропорт работает в штатном режиме.

"Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику. Просим уточнять фактическое время выполнения рейсов в авиакомпании. Актуальная информация о времени вылета размещена на онлайн-табло аэропорта и сайтах авиаперевозчиков", - говорится в сообщении.

В субботу рано утром в уральской столице БПЛА атаковал многоквартирный жилой дом. По предварительным данным, в результате пострадали несколько человек. Росавиация вводила ограничения в нескольких аэропортах Урала.

В Кольцово из-за временного ограничения приема и выпуска воздушных судов было задержано 18 рейсов. Режим беспилотной опасности вводился в Тюменской области.