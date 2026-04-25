В Свердловской области сняли режим атаки беспилотников

25 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В Свердловской области сняли режим атаки беспилотников

На Среднем Урале отменен режим атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.

"Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА в Свердловской области!", - сообщил он в своих соцсетях.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сообщили, что все временные ограничения сняты. Аэропорт работает в штатном режиме.

"Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику. Просим уточнять фактическое время выполнения рейсов в авиакомпании. Актуальная информация о времени вылета размещена на онлайн-табло аэропорта и сайтах авиаперевозчиков", - говорится в сообщении.

В субботу рано утром в уральской столице БПЛА атаковал многоквартирный жилой дом. По предварительным данным, в результате пострадали несколько человек. Росавиация вводила ограничения в нескольких аэропортах Урала.

В Кольцово из-за временного ограничения приема и выпуска воздушных судов было задержано 18 рейсов. Режим беспилотной опасности вводился в Тюменской области.

Теги: БПЛА, режим, отмена, Паслер, Свердловская область


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.04.2026 09:34 Мск В Тюменской области ввели режим беспилотной опасности после атаки на соседние регионы
Ранее 25.04.2026 09:14 Мск В аэропорту Екатеринбурга задержано 18 рейсов после атаки беспилотника
Ранее 25.04.2026 07:43 Мск Прокуратура открыла "горячую линию" после атаки БПЛА на Екатеринбург
Ранее 25.04.2026 07:40 Мск В Курганской области впервые ввели режим беспилотной опасности
Ранее 25.04.2026 07:15 Мск Жога: Урал теперь в зоне досягаемости
Ранее 25.04.2026 06:57 Мск Шесть человек пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в центре Екатеринбурга
Ранее 25.04.2026 06:41 Мск Росавиация ввела ограничения в нескольких аэропортах Урала после атаки на Екатеринбург

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети