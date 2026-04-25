В Тюменской области ввели режим беспилотной опасности после атаки на соседние регионы

В Тюменской области превентивно введен режим беспилотной опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

"Это упреждающая мера безопасности, которая нужна для мобилизации ресурсов и усиления дежурств сотрудников силовых ведомств. Режим введен из-за атаки беспилотников в Екатеринбурге и Челябинской области", - говорится в сообщении.

В субботу утром в уральской столице БПЛА атаковал многоквартирный жилой дом. По предварительным данным, в результате пострадали несколько человек. Росавиация ввела ограничения в нескольких аэропортах Урала.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за временного ограничения приема и выпуска воздушных судов задержано 18 рейсов.