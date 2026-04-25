127 беспилотников за ночь перехвачены над Россией. В списке есть регионы Урала

За ночь над регионами России сбиты и перехвачены 127 украинских беспилотников самолетного типа.

В списке регионов, переживших атаку БПЛА, Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Смоленская, Ростовская, Волгоградская, Астраханская, Свердловская, Челябинская области, Республика Татарстан, Республика Крым. Также дроны сбиты над акваториями Черного и Азовского морей.

Напомним, сегодня утром беспилотник беспрепятственно пролетел в центр Екатеринбурга и врезался в ЖК "Тринити" около ТРЦ "Гринвич", возник пожар. Шесть человек обратились за медицинской помощью.

Вскоре после этого беспилотник атаковал объект инфраструктуры в Челябинской области, сообщает губернатор региона Алексей Текслер. Атака предотвращена, жертв и разрушений нет.

После атаки БПЛА были ограничены полеты в несколько городов Урала: закрыты аэропорты Перми, Екатеринбурга, Челябинска и Тобольска. Впервые введен режим беспилотной опасности на территории Зауралья.