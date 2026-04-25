Прокуратура открыла "горячую линию" после атаки БПЛА на Екатеринбург

Сегодня утром в уральской столице БПЛА атаковал многоквартирный жилой дом. По предварительным данным, в результате пострадали несколько человек.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на месте происшествия работу экстренных служб координирует прокурор Ленинского района Дмитрий Ершов.

"Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Ленинского района Екатеринбурга работает "горячая линия": 8 (843) 376-31-15 (добавочный 0004)", - отметили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Росавиация ввела ограничения в нескольких аэропортах Урала после атаки на Екатеринбург.