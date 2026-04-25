В Курганской области впервые ввели режим беспилотной опасности

На территории Курганской области пролета беспилотников на данный момент не зафиксировано, введен режим "Угроза беспилотной опасности", режим "КОВЕР", работают дежурные службы и силовые ведомства. При этом Росавиация пока не объявляла ограничений по аэропорту столицы Зауралья.

При получении сигналов о беспилотной или ракетной опасности не нужно поддаваться панике. Нужно сохранять спокойствие, соблюдать общие для всех меры безопасности. Подробно о них - в памятке МЧС, прикреплённой к данному посту.

Важно, если вы заметили подозрительный объект в небе, не предпринимайте самостоятельных действий. Не пытайтесь сбить дрон. Это опасно и может быть незаконным. Не приближайтесь к дрону. Держитесь на безопасном расстоянии, скройтесь из зоны его видимости. Зафиксируйте время и место его появления и сообщите об этом по номеру 112 или 102. Если этот полет не согласован, то профильные органы выедут на место и проверят информацию и документы, подтверждающие разрешение.

Напомним, сегодня утром беспилотник беспрепятственно пролетел в центр Екатеринбурга и врезался в ЖК "Тринити" около ТРЦ "Гринвич", возник пожар. Шесть человек обратились за медицинской помощью.

Вскоре после этого беспилотник атаковал объект инфраструктуры в Челябинской области, сообщает губернатор региона Алексей Текслер. Атака предотвращена, жертв и разрушений нет.

После атаки БПЛА были ограничены полеты в несколько городов Урала: закрыты аэропорты Перми, Екатеринбурга, Челябинска и Тобольска.