25 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

В Курганской области впервые ввели режим беспилотной опасности

В Курганской области впервые введен режим "Угроза беспилотной опасности". По сообщению пресс-службы губернатора региона, пролета беспилотников в регионе не зафиксировано

На территории Курганской области пролета беспилотников на данный момент не зафиксировано, введен режим "Угроза беспилотной опасности", режим "КОВЕР", работают дежурные службы и силовые ведомства. При этом Росавиация пока не объявляла ограничений по аэропорту столицы Зауралья.

При получении сигналов о беспилотной или ракетной опасности не нужно поддаваться панике. Нужно сохранять спокойствие, соблюдать общие для всех меры безопасности. Подробно о них - в памятке МЧС, прикреплённой к данному посту.

Важно, если вы заметили подозрительный объект в небе, не предпринимайте самостоятельных действий. Не пытайтесь сбить дрон. Это опасно и может быть незаконным. Не приближайтесь к дрону. Держитесь на безопасном расстоянии, скройтесь из зоны его видимости. Зафиксируйте время и место его появления и сообщите об этом по номеру 112 или 102. Если этот полет не согласован, то профильные органы выедут на место и проверят информацию и документы, подтверждающие разрешение.

Напомним, сегодня утром беспилотник беспрепятственно пролетел в центр Екатеринбурга и врезался в ЖК "Тринити" около ТРЦ "Гринвич", возник пожар. Шесть человек обратились за медицинской помощью.

Вскоре после этого беспилотник атаковал объект инфраструктуры в Челябинской области, сообщает губернатор региона Алексей Текслер. Атака предотвращена, жертв и разрушений нет.

После атаки БПЛА были ограничены полеты в несколько городов Урала: закрыты аэропорты Перми, Екатеринбурга, Челябинска и Тобольска.

Теги: атака бпла, беспилотная лпасность


Развитие сюжета:

Ранее 25.04.2026 09:52 Мск В Свердловской области сняли режим атаки беспилотников
Ранее 25.04.2026 09:34 Мск В Тюменской области ввели режим беспилотной опасности после атаки на соседние регионы
Ранее 25.04.2026 09:14 Мск В аэропорту Екатеринбурга задержано 18 рейсов после атаки беспилотника
Ранее 25.04.2026 07:43 Мск Прокуратура открыла "горячую линию" после атаки БПЛА на Екатеринбург

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.04.2026 07:15 Мск Жога: Урал теперь в зоне досягаемости
Ранее 25.04.2026 06:57 Мск Шесть человек пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в центре Екатеринбурга
Ранее 25.04.2026 06:41 Мск Росавиация ввела ограничения в нескольких аэропортах Урала после атаки на Екатеринбург

