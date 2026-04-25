Шесть человек пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в центре Екатеринбурга

Шесть человек обратились за медицинской помощью после атаки БПЛА по жилому дому в центре Екатеринбурга. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

По его данным, реди обратившихся нет пациентов в тяжелом состоянии. В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована. Пять человек от госпитализации отказались. Медики продолжают работу.

К счастью, обошлось без жертв.

Жильцы пострадавшего дома эвакуированы. Им предложено размещение в ПВР. С людьми работают психологи и специалисты МЧС.

Все экстренные службы работают оперативно.

В области продолжает действовать режим угрозы атаки БПЛА.

Вся информация уточняется в оперативном режиме.

Губернатор напомнил, что публикация фото и видео с БПЛА, а также последствий их применения запрещена.

Напомним, сегодня утром беспилотник беспрепятственно пролетел в центр Екатеринбурга и врезался в ЖК "Тринити" около ТРЦ "Гринвич", возник пожар