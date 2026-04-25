Шесть человек пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в центре Екатеринбурга
Шесть человек обратились за медицинской помощью после атаки БПЛА по жилому дому в центре Екатеринбурга. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.
По его данным, реди обратившихся нет пациентов в тяжелом состоянии. В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована. Пять человек от госпитализации отказались. Медики продолжают работу.
К счастью, обошлось без жертв.
Жильцы пострадавшего дома эвакуированы. Им предложено размещение в ПВР. С людьми работают психологи и специалисты МЧС.
Все экстренные службы работают оперативно.
В области продолжает действовать режим угрозы атаки БПЛА.
Вся информация уточняется в оперативном режиме.
Губернатор напомнил, что публикация фото и видео с БПЛА, а также последствий их применения запрещена.
Напомним, сегодня утром беспилотник беспрепятственно пролетел в центр Екатеринбурга и врезался в ЖК "Тринити" около ТРЦ "Гринвич", возник пожар