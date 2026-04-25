Росавиация ввела ограничения в нескольких аэропортах Урала после атаки на Екатеринбург

Работа аэропортов Екатеринбурга и Перми была остановлена за полчаса до взрыва в центре Екатеринбурга, в 6.45. На вылет задерживаются рейсы в Москву, Стамбул, Салехард, Хургаду, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ханты-Мансийск, Уфу

Взрыв прогремел в 7.12.

Спустя 20 минут после взрыва был закрыт аэропорт Баландино в Челябинске. Задержаны рейсы в Москву, Питер, Шарм-эль-Шейх, Пермь, Екатеринбург.

В 7.53 введены ограничения в аэропорту Ремезов Тобольска Тюменской области. Все три рейса из этого авиаузла пока планируются по расписанию.