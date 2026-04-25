Екатеринбург атакован БПЛА

Несколько минут назад по Екатеринбургу была совершена атака БПЛА. Повреждён жилой дом. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

На месте происшествия работают специалисты спасательных служб. Эвакуировано 50 человек. Информация уточняется.

В области действует режим "КОВЁР". Закрыто воздушное пространство на всех высотах. Работают системы ПВО.

Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности региона. Важно сохранять спокойствие и бдительность. Постарайтесь не выходить на улицу, а если вы уже там, необходимо найти капитальное строение или подземное укрытие (переход, паркинг).

В безопасном месте нужно оставаться до сигнала "Отбой ракетной опасности".

Важно! Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать на видео работу систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112.

Горожане сообщают, что мощный взрыв прогремел в 7:12. По данным очевидцев, БПЛА самолетного типа пролетел вдоль одной из основных улиц на ВИЗе