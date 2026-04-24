25 Апреля 2026
Происшествия
Фото: sledcom.ru

Режим ЧС введен в деревне Караулово нижегородской области из-за оползня

Режим чрезвычайной ситуации введен в деревне Караулово Кстовского района, где несколько домов сползают в овраг, основной причиной оползневых процессов является переувлажнение грунтов, сообщают РИА Новости со ссылкой на администрацию Нижнего Новгорода.

Ранее в соцсетях была размещена информация о серии обрушений в деревне Караулово. Авторы утверждают, что оползни в деревне начались 6 лет назад, когда в овраг рухнули два нежилых дома, в 2021 году сползли ещё три дома, в том числе и жилые. Сейчас, говорится в публикации, подвижки грунта усилились, оборвало водяную трубу, из-за чего не менее 50 домов остались без воды. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

"На данный момент в Караулово введен режим чрезвычайной ситуации. Выполнены работы по определению технического состояния оврага, работы по спрямлению и расчистке русла ручья в овраге, установлены заглушки на отводах недействующих газопроводов, переложено 200 метров водопровода для бесперебойной подачи ресурса местным жителям", - сказано в сообщении мэрии.

Там отметили, что в декабре 2020 года подрядная организация провела специальные инженерные изыскания, которые показали, что основной причиной оползневых процессов является переувлажнение грунтов. Также, уточняется в сообщении, на развитие оползневых процессов повлияли вывод канализационных стоков из соседних домов в овраг, засыпка оврага бытовым и строительным мусором, а также пригруз края оврага новыми строениями.

По данным городской администрации, всего в границах деревни Караулово расположено 108 частных домов. В зону чрезвычайной ситуации с 2020 по 2026 годы попало 7 объектов, из них 5 домовладений и 2 земельных участка.

"Жителям четырех домовладений было предложено жилье в маневренном фонде. Согласился один житель... Также совместно с областным правительством решается вопрос о проведении реквизиции 4 домов и 2 земельных участков, находящихся в частной собственности. На данный момент собственники трех объектов дали согласие на проведение мероприятий по реквизиции и выкупу их земельных участков и строений. Рассматривается вопрос по выделению компенсационных выплат", - рассказали в мэрии.

Также, по информации администрации, сейчас власти ведут поиск вариантов прокладки постоянной линии водопровода с учетом опасности оползня и совместно с ООО "Газпром газораспределение" работают над возобновлением газоснабжения домов вне оползневой зоны.

Теги: оползень, режим ЧС


