В Тюмени арестован начальник отдела ОЭБиПК УМВД

В Тюменской области арестован начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по городу Тюмени, сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по Тюменской области. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в период с января 2024 по июнь 2025 года фигурант, действуя через посредника, получил взятку в размере 10 миллионов рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за оказание покровительства двум жителям Свердловской области, которые занимались организацией и проведением незаконной игорной деятельности в Тюмени.

Терминалы для проведения азартных игр были обнаружены и изъяты в нежилых помещениях на улицах Магаданской, Олимпийской, Пермякова, Тимуровцев, Одесской, а также в Ткацком проезде.

Уголовное дело в отношении полицейского было возбуждено в рамках расследования дела об организации незаконных азартных игр группой лиц на территории Тюмени и Свердловской области. По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.