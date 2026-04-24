Убийство девятилетней девочки в Свердловской области раскрыто спустя 26 лет

Уголовное дело в отношении жителя Первоуральска, обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Талицком районе, направлено в суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По данным следствия, в августе 1999 года девочка стала свидетелем того, как двое мужчин против воли усадили местного жителя в машину и увезли. Ребенок дал изобличающие этих мужчин показания в суде. После оглашения обвинительного приговора в августе 1999 года девочка пропала.

"Вечером 7 августа 1999 года фигурант похитил и убил девятилетнюю девочку-свидетеля, ранее давшую показания по уголовному делу об убийстве, в котором обвинялись двое друзей фигуранта. После совершения убийства злоумышленник сокрыл тело потерпевшей в земле", — говорится в сообщении.

Раскрыть убийство удалось благодаря кропотливой работе следователей, криминалистов и полиции. Обвиняемый — 50-летний житель Первоуральска Игорь Рухлов — признался в преступлении. На опубликованном СК видео он заявил о раскаянии и показал овощную яму за сараем, где спрятал тело.

"Я просто испугался, что она скажет, что я тоже с ними был. Я не хотел в тюрьму. Поэтому пошел с ней разговаривать... Она начала кричать, и я ей рот рукой зажал... Раскаиваюсь, совесть замучила", — объяснил мужчина.

До задержания Рухлов работал фальцовщиком на частном предприятии в Первоуральске.