Участие области в программе «Профессионалитет» позволило автотранспортному колледжу Костромы полностью обновиться

24 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Образование Костромская область
Фото: adm44.ru

Участие области в программе «Профессионалитет» позволило автотранспортному колледжу Костромы полностью обновиться

В 2025 году на базе Костромского автотранспортного колледжа был сформирован открыт дорожно-транспортный кластер. Финансирование реализации этого проекта составило более 230 млн рублей, израсходованных на ремонт и закупку оборудования.

По результатам модернизации было сформировано 16 специализированных аудиторий, в том числе зоны техосмотра, шиномонтажа, кузовного ремонта, проектирования дорог и транспортного мониторинга. Учебное заведение подписало соглашения о сотрудничестве с 15 предприятиями региона, среди которых «ИТЭЛМА», ПАТП-3, «Красногорск-Авто», Костромской завод автокомпонентов, «Костромаавтодор» и другие. Теперь учащиеся получают первый опыт практической работы на масштабных объектах уже в процессе учебы.

Исполняя поручение губернатора Сергея Ситникова преподавательский состав скорректировал образовательные программы с учетом потребностей крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса, транспортной и дорожной отрасли региона. На данный момент практические занятия на предприятиях составляют 70% от времени обучения. Это позволяет повысить уровень подготовки специалистов.

Ранее в подготовке выпускников  колледжа превалировала теория, сейчас здесь готовят высококвалифицированных специалистов с готовыми практическими навыками, которые востребованы у работодателей уже со второго курса.

«Раньше были студенты, которых хорошо учили только теории в аудиториях, руками работать они не умели. Это была серьезная проблема. Теперь переучивать никого не придётся. Сто процентов. Потому что у ребят практика такая, что работодатели со второго курса забирают студентов», — подчеркнул Сергей Ситников.

Глава региона в ходе посещения колледжа пообщался с участником СВО, которому предстоит пройти итоговую аттестацию - военнослужащим 299-го гвардейского парашютно-десантного полка Владимиром Виноградовым.

«Вы свои экзамены уже сдали. Волноваться не надо, всё у Вас получится», — обратился глава региона к защитнику, пожелав ему здоровья и успехов.

В ходе осмотра учебного заведения губернатору продемонстрировали современные мастерские по строительству и ремонту дорог, кузовному ремонту, техническому обслуживанию двигателей, а также специализированную технику: комплексную дорожную лабораторию, автогрейдер и трактор «Беларус 82.1».

Глава региона пообщался со студентами, поинтересовался их успехами и отметил трудовой настрой ребят.

«Все работают, все работящие, все при делах», - отметил губернатор.

«Развитие образования – важная часть народной программы партии «Единая Россия». Все наши инициативы получают полную поддержку. В результате за последние 5 лет в Костромской области построено семь новых современных школ, полностью решена проблема с очерёдностью в детских садах. 22 учреждения дошкольного образования были реконструированы или капитально отремонтированы. Сегодня «Единая Россия» активно развивает проект «Профессионалитет», основная цель которого - эффективная подготовка рабочих кадров. Эта политика «Единой России» будет продолжаться. Только в 2026 году по инициативе депутатов Государственной Думы, членов фракции «Единая Россия», будут созданы 20 новых кластеров по 11 отраслям», — рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин.

Теги: профессионалитет, сергей ситников, костромской автотранспортный колледж


