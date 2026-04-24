Участие области в программе «Профессионалитет» позволило автотранспортному колледжу Костромы полностью обновиться

В 2025 году на базе Костромского автотранспортного колледжа был сформирован открыт дорожно-транспортный кластер. Финансирование реализации этого проекта составило более 230 млн рублей, израсходованных на ремонт и закупку оборудования.

По результатам модернизации было сформировано 16 специализированных аудиторий, в том числе зоны техосмотра, шиномонтажа, кузовного ремонта, проектирования дорог и транспортного мониторинга. Учебное заведение подписало соглашения о сотрудничестве с 15 предприятиями региона, среди которых «ИТЭЛМА», ПАТП-3, «Красногорск-Авто», Костромской завод автокомпонентов, «Костромаавтодор» и другие. Теперь учащиеся получают первый опыт практической работы на масштабных объектах уже в процессе учебы.

Исполняя поручение губернатора Сергея Ситникова преподавательский состав скорректировал образовательные программы с учетом потребностей крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса, транспортной и дорожной отрасли региона. На данный момент практические занятия на предприятиях составляют 70% от времени обучения. Это позволяет повысить уровень подготовки специалистов.





Ранее в подготовке выпускников колледжа превалировала теория, сейчас здесь готовят высококвалифицированных специалистов с готовыми практическими навыками, которые востребованы у работодателей уже со второго курса.

«Раньше были студенты, которых хорошо учили только теории в аудиториях, руками работать они не умели. Это была серьезная проблема. Теперь переучивать никого не придётся. Сто процентов. Потому что у ребят практика такая, что работодатели со второго курса забирают студентов», — подчеркнул Сергей Ситников.

Глава региона в ходе посещения колледжа пообщался с участником СВО, которому предстоит пройти итоговую аттестацию - военнослужащим 299-го гвардейского парашютно-десантного полка Владимиром Виноградовым.

«Вы свои экзамены уже сдали. Волноваться не надо, всё у Вас получится», — обратился глава региона к защитнику, пожелав ему здоровья и успехов.

В ходе осмотра учебного заведения губернатору продемонстрировали современные мастерские по строительству и ремонту дорог, кузовному ремонту, техническому обслуживанию двигателей, а также специализированную технику: комплексную дорожную лабораторию, автогрейдер и трактор «Беларус 82.1».

Глава региона пообщался со студентами, поинтересовался их успехами и отметил трудовой настрой ребят.

«Все работают, все работящие, все при делах», - отметил губернатор.

«Развитие образования – важная часть народной программы партии «Единая Россия». Все наши инициативы получают полную поддержку. В результате за последние 5 лет в Костромской области построено семь новых современных школ, полностью решена проблема с очерёдностью в детских садах. 22 учреждения дошкольного образования были реконструированы или капитально отремонтированы. Сегодня «Единая Россия» активно развивает проект «Профессионалитет», основная цель которого - эффективная подготовка рабочих кадров. Эта политика «Единой России» будет продолжаться. Только в 2026 году по инициативе депутатов Государственной Думы, членов фракции «Единая Россия», будут созданы 20 новых кластеров по 11 отраслям», — рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин.