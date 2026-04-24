Сергей Ситников передал коллективу Костромского автотранспортного колледжа благодарность Президента

Костромской автотранспортный колледж - это крупнейшее учреждение в системе профобразования области. В его стенах проходят обучение более 1500 юношей и девушек. В рамках учебных программ они получают первый опыт работы на масштабных объектах.

Колледж в процессе подготовки востребованных специалистов сотрудничает более чем с десятком предприятий области- «ИТЭЛМА», ПАТП-3, «Красногорск-Авто», Костромской завод автокомпонентов, «Костромаавтодор» и другими.

«Это высокая оценка вашего труда и профессионализма. Не буду скрывать: среди моих родственников и друзей много выпускников вашего техникума. Его заканчивали мой дядя, двоюродный брат, очень много товарищей. Радуюсь, что сегодня учебное заведение переживает свои лучшие времена. И хочу отметить вклад директора Марины Валентиновны Шереметьевой. Она пришла в очень непростой период, когда коллектив разрывали противоречия, но сумела преодолеть эти тяготы, переформатировать коллектив и внедрить новые виды преподавания, которые дают серьёзные результаты. Сердечно вас поздравляю, желаю стремиться к новым высотам и достигать их», – отметил, передавая награду, глава региона Сергей Ситников.

Губернатор особо отметил, что подобные награды получают только учреждения, которые имеют высокие результаты и богатую историю. В прошлом году награды Президента был удостоен Костромской энергетический техникум .

«Это говорит о том, что у нас в системе образования есть очень мощные, крепкие учреждения, которые прекрасно обучают ребят и вносят вклад в кадровое обеспечение экономики», - отметил Сергей Ситников.