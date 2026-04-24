В Нижневартовске взяли на контроль школьные классы, где более 10% мигрантов

сообщает Neft.

Педагоги совместно с полицией, прокуратурой и СКР усилили профилактику межнациональных конфликтов среди подростков в Нижневартовске. Особое внимание уделяется классам, где доля иностранцев превышает 10%, а также подросткам, склонным к агрессии.

Программа включает интерактивные занятия о традициях народов, психологическую помощь и лекции от силовиков об уголовной ответственности за дискриминацию и издевательства на почве национальности.