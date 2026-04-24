Евросоюз запретил возить станки и радио в Киргизию из-за связей с Россией

Евросоюз впервые запретил поставлять в Киргизию радиооборудование и станки с ЧПУ. Совет ЕС принял такое решение, так как видит высокий риск перепродажи этих товаров в Россию. Брюссель впервые за все время запустил специальный механизм, который позволяет ограничивать торговлю с другими странами, если те помогают Москве обходить санкции. Чиновники объяснили, что объем реэкспорта приоритетных товаров через Киргизию слишком сильно вырос, пишет "КП".

Помимо торговых запретов, Евросоюз ввел ограничения в цифровой сфере. Теперь европейские компании не могут предоставлять России услуги по кибербезопасности, хотя точный список запрещенных сервисов Брюссель пока не раскрыл. Этими мерами ЕС планирует перекрыть каналы поставок западных технологий на российский рынок и усилить экономическое давление.

Таким образом, Киргизия стала первой страной, в отношении которой Европа официально применила инструмент борьбы с обходом санкций.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз готов снять прежние ограничения на ужесточение санкций против России и уже начал подготовку 21-го пакета мер. Это произошло сразу после принятия 20-го пакета, который ударил по российскому нефтегазовому сектору, НПЗ и оборонным предприятиям, производящим беспилотники и авиадетали.