В Туапсе продолжат поиски девочки, пропавшей при атаке БПЛА

Поиски девочки, пропавшей в Туапсе при атаке БПЛА на дом, будут продолжаться до наступления какого-либо результата. Об этом сообщили ТАСС в управлении по делам ГО и ЧС Туапсинского муниципального округа.

Глава муниципального округа поручил проводить поиски до установления местонахождения ребенка или подтверждения гибели. Школьницу ищут спасатели, казаки и добровольцы. Свою поисковую группу собрали участники СВО.

Кроме того, к поискам была привлечена кинологическая собака. Завалы разрушенного дома разобрали до подвала, тело не нашли. Прилегающую территорию также обследовали с применением БПЛА.

Напомним, в ночь на 16 апреля в результате атаки беспилотников в Туапсе погибли два человека. Сообщалось, что в момент удара в доме находились мать с дочкой. Женщине удалось выбежать, а 14-летняя девочка не успела этого сделать. Официально власти сообщили, что она погибла.

Обломки БПЛА повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. В Туапсинском округе были введен режим ЧС.